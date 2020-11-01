Тюменская продукция востребована во многих регионах

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сельхозтоваропроизводители расширяют рынки сбыта. Тюменская продукция широко представлена в других регионах, сообщает управление АПК Тюменского района.

Так, кролиководческий комплекс "Рощинский" ежемесячно реализует 3,8 тонны мяса кролика.

"Причем с каждым месяцем картина поставок меняется. Если летом у нас было много заказов из центральной части страны, то сейчас из северных округов, Омска и Екатеринбурга. Плюс, конечно, оживилась Тюмень, где есть потребность в диетическом мясе у учреждений социальной сферы. Всего сейчас реализуем 3,8 тонны мяса кролика ежемесячно", - рассказал генеральный директор Николай Степанов.

Большая часть экспорта приходится на крупных сельхозпроизводителей. В основном они работают через федеральные торговые сети, пояснил заместитель начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

"Безусловно, выделяются тепличный комплекс "ТюменьАгро", который поставляет овощи в 20 регионов страны, и птицефабрика "Боровская имени Созонова", чья продукция расходится по 15 областям. Работают через федеральные торговые сети. По тому же пути идет птицефабрика "Тюменский бройлер". Что касается небольших производителей, то можно отметить наших сыроваров, которые пробуют торговать своими сырами за пределами Тюменской области", - сказал он.