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В Тюменской области усилят работу по сохранению редких видов животных

Общество, 12:24 28 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские ученые выступили с предложением создать единую сеть охраняемых природных территорий на приграничных участках России и Казахстана. Она позволит сохранить редкие виды животных, в том числе и мигрирующих.

Исследователи уже проанализировали территорию и в ряде случаев отметили катастрофическое сокращение численности отдельных видов животных именно в результате действия человека. Пример тому – овсянка-дубровник (птица, почти исчезнувшая на этой территории к началу 21 века).

Как рассказал заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев, в результате исследований выделены несколько хорошо сохранившихся участков лесостепной зоны на юге Тюменской области. Они могут стать местами для создания участков комплексной сети особо охраняемых природных территорий. Они находятся в Бердюжском и Армизонском районах Тюменской области, а также на территории Челябинской и Курганской областей, а также вдоль пограничной реки Уй с казахской стороны в Костанайской области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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