В Тюмени продолжается регистрация на форум по экспорту

Фото: asi.ru Фото: asi.ru

Второй Тюменский экспортный форум пройдет онлайн 2 декабря. Регистрация участников продолжается на официальном сайте.

Запланировано участие в работе форума генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, представителей федеральных и региональных органов власти, экспортеров, а также руководителей международных компаний и органов власти зарубежных стран, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Три панельных сессии форума посвящены темам: "Экспорт АПК", "Экспорт в промышленности", "Экспорт услуг". На платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс "Секреты эффективного участия в выставках" и консультационная онлайн-площадка для экспортеров.

Напомним, что в 2020 году при содействии Центра экспорта заключено более 50 контрактов, объем поддержанного экспорта за 9 месяцев превысил 15 млн. долл. США (15,8) и продолжает расти.

Выросло число предприятий-экспортеров в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — со 176 до 181, из них количество СМСП со 127 до 138. Экспорт субъектов малого и среднего бизнеса Тюменской области в этом году также вырос и составляет 21,8 млн. долл. США (за 9 мес. 2019 - 21,2 млн. долл. США).

По данным таможенной статистики в этом году тюменская продукция поставляется почти в 100 стран мира. Основные экспортные поставки осуществлялись в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Казахстан, Германию. Наибольшие объемы импортных товаров в регион поставлялись из Китая, Германии, Италии.

Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".