Кормящим матерям рекомендуют отказаться от арахиса и консервов

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменкам, которые недавно родили малышей, напомнили как правильно питаться, чтобы не навредить ребенку.

"Ежедневно в рационе молодой мамы должны быть мясо или рыба, молоко или кефир, творог, яйца, растительное и сливочное масла, хлеб, крупы и макароны, картофель и другие овощи, фрукты и ягоды", - говорит помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Венера Фомина.

Еда должна быть разнообразной и полноценной, однако есть несколько продуктов, от которых стоит отказаться. Это соленья и маринады, консервы, красные яблоки, арахис, специи, тропические фрукты (ананасы, манго, авокадо, персики), раки, крабы и креветки, клубника, шоколад, газированные напитки, алкоголь и копченые продукты.

В течение дня должно быть 5-6 приемов пищи средними порциями. Первые 4 месяца следует вводить новые продукты постепенно, внимательно следите за реакцией малыша. Выпивать в сутки рекомендуется на один литр жидкости больше, чем обычно, пишет "Мегатюмень".