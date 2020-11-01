Оплатить налог на имущество нужно до 1 декабря, напоминает ФНС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 1 декабря 2020 года жители Тюменской области должны заплатить имущественные налоги. Речь идет о гражданах, у которых есть квартиры, дома, земельные участки, машины.

Собственникам было направлено более 700 тысяч уведомлений на уплату земельного, транспортного, налога на имущество на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Отметим, что эти деньги поступают в местные бюджеты: транспортный – в региональный; земельный и на имущество – в муниципальный. Средства направляются на строительство, ремонты, благоустройство, социальную поддержку.

На официальном сайте УФНС есть сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", зайти в который можно через Госуслуги. Здесь можно получить уведомление, проверить, оплачивали ли налоги раньше, а также заплатить.

Если уведомление на руках, то кроме "Личного кабинета" можно внести указанную сумму с помощью мобильного приложения, через банкомат или в отделении банка. Для этого использовать QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты – там же.

В управлении ФНС по Тюменской области "Вслух.ру" сообщили, что пенсионерам, инвалидам, многодетным гражданам, налоговые льготы уже учтены при расчете.