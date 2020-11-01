Нижнетавдинский врач рассказал о преимуществах новой машины скорой помощи

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Новая машина скорой помощи поступила в распоряжение Областной больницы №15 (Нижнетавдинский район Тюменской области). У нее эргономичный салон и укомплектована необходимым обррудованием.

Электрокардиограф "Валента" уже подключен к сети Интернет и позволяет фельдшеру немедленно передать данные кардиологу. Современный аппарат искусственной вентиляции легких - с электронным управлением.

"В Нижнетавдинском районе сейчас работают две общепрофильные бригады, – рассказывает врач скорой помощи Илья Климов. – И есть пять машин, но большинство из них "возрастные", существует риск поломки. Бригадам приходится преодолевать большие расстояния: чтобы забрать пациентов из отдаленных сел или отвезти некоторых в больницы Тюмени. И новая "Газель" пришлась очень кстати".

Приемное устройство в машине, как пишет пресс-служба Областной больницы №15, позволяет быстро погрузить пациента вместе с каталкой и сэкономить время и силы медиков.

"Отдельно хочется сказать о каталке итальянского производства, – отмечает Илья Климов. – В приемном отделении есть иммобилизационные спинальные щиты того же производителя, и коллеги ими очень довольны. Каталка многофункциональная и очень удобная для работы. Ее можно изменить так, чтобы максимально бережно транспортировать пациента с любыми травмами и в любом состоянии".