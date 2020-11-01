Тюменцам расскажут о влиянии рекламы на инстинкты

| Фото: КонцептХаб | Фото: КонцептХаб

Почему реклама действует на человека, расскажет блогер и научная журналистка, автор и ведущая видеоблога "Все как у зверей" Евгения Тимонова. Лекция пройдет в кафе "Среда" 5 декабря в 13 часов.

"Думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни покупал что-нибудь ненужное, или, после просмотра рекламного ролика, просто мечтал купить ту, или иную вещь. Почему это происходит, мы узнаем на лекции Евгении Тимоновой", ‒ рассказала руководитель проекта "КонцептХаб Виктория Елизарова,

Moi-portal.ru напоминает, что "КонцептХаб" — это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта в неформальной обстановке.

Онлайн-трансляцию лекции и новости проекта "КонцептХаб" можно увидеть в официальной группе проекта ВКонтакте.