Тюменцам расскажут о влиянии рекламы на инстинкты
Почему реклама действует на человека, расскажет блогер и научная журналистка, автор и ведущая видеоблога "Все как у зверей" Евгения Тимонова. Лекция пройдет в кафе "Среда" 5 декабря в 13 часов.
"Думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни покупал что-нибудь ненужное, или, после просмотра рекламного ролика, просто мечтал купить ту, или иную вещь. Почему это происходит, мы узнаем на лекции Евгении Тимоновой", ‒ рассказала руководитель проекта "КонцептХаб Виктория Елизарова,
Moi-portal.ru напоминает, что "КонцептХаб" — это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта в неформальной обстановке.
Онлайн-трансляцию лекции и новости проекта "КонцептХаб" можно увидеть в официальной группе проекта ВКонтакте.