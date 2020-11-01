Владимир Якушев: медиасфера раскрывает потенциал молодых людей

| Фото: скриншот видеотрансляции открытия форума в официальной группе форума "Мёд" во ВКонтакте | Фото: скриншот видеотрансляции открытия форума в официальной группе форума "Мёд" во ВКонтакте

Медиасфера играет большую роль в жизни современного человека. Она становится все более конкурентной, открытой и привлекательной для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на открытии пятого Уральского форума о новой медиа-культуре "Мёд", которое состоялось в Челябинске 28 ноября.

"Сегодня мы живем в изменяющемся мире и самые актуальные и интересные новости получаем в режиме онлайн. При этом очевидно, что во многом отношение людей к тому или иному событию формируется под влиянием масс-медиа, как основного источника информации. Решающая роль здесь принадлежит молодежи, тем, кто создает и развивает новые медиа. Уральские регионы здесь находятся в авангарде и во многом задают тренд развития молодежной медиасферы в России", - отметил Владимир Якушев.

Он добавил, что форум ежегодно объединяет медиаспециалистов со всего Уральского федерального округа и других регионов страны. Мероприятие отличает актуальность и насыщенная повестка. Форум является полезной дискуссионной площадкой для обмена мнениями по внедрению новых технологий в работу журналистского сообщества, адаптации молодых профессионалов к жизни в новой цифровой реальности.

В 2020 году темами форума стали изменения в жизни общества и адаптация профессионалов к глобальным трендам. В течение двух дней 13 авторитетных экспертов расскажут о новых медиатехнологиях и развитии креативного бизнеса участникам форума расскажут.

Тюменскую область на мероприятии представляют 20 молодых работников СМИ, смм-специалистов, видеографов и дизайнеров из Тюмени и Тобольска. Они работают в молодежных пространствах "Моя территория", "Космос", "Медиаполис", а также в ТюмГУ, ТюмГМУ, Digital-агентстве "МенделеевМаркетинг". Всего от региона на "Мёд" было подано 90 заявок, участников отбирали на конкурсной основе.

В рамках форума тюменцы представят проект "Безопасный интернет" в номинации "Проектный менеджмент". Кроме того, две сотрудницы театрального центра "Космос" участвуют в номинации "Копирайтинг".

Призами для победителей премиальной программы форума "Мёд" станут стажировки в ведущих федеральных СМИ, медиацентрах и рекламных агентствах.

Любовь Голышева