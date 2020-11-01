Пластилинография используется для реабилитации пожилых людей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Занятие по пластилинографии провели для пожилых граждан специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Психологи и педагоги уже давно пользуются упражнениями на проработку мелкой моторики рук для развития умственных способностей детей. Но, это полезно и для стимуляции мозговой деятельности пожилых людей.

Погружаясь в процесс, пожилые люди учатся выражать чувства, эмоции, настроение через творчество. Некоторые из них во время работы с пластилином, впервые открывают в себе творческий потенциал.

Пластилинография – создание рисунка из пластилина на картонной, бумажной основе. Такая техника позволяет получать объемные, рельефные и красочные изображения.