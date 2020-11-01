В Тюмени увеличат поддержку одаренных детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Талантливым детям в Тюмени создают условия для развития. За последние пять лет число ребят от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, увеличилось на 14%. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике гордумы сообщила директор департамента культуры Ирина Алексеева.

В 2019 году школы искусств были включены в региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура". Заведения получили современное оборудование, музыкальные инструменты, учебные материалы.

"Это позволило расширить спектр программ, повысить качество оказания образовательных услуг, способствовало выявлению, поддержке и развитию талантливых детей", - уточнила она.

Учащиеся учреждений допобразования и участники клубных формирований досуговых учреждений достойно представляют регион на региональных, всероссийских конкурсах. Среди них стоит отметить фонд "Новые имена", национальную премию "Будущее России", фестиваль юных художников "Уникум", областной конкурс "Дебют" и др. "За 9 месяцев участниками конкурсов различных уровней стало более 4 тысяч, из них 3 тыс. 883 человека (93%) заняли призовые места, сообщила директор департамента.

Отметим, что в бюджете Тюмени на 2021 год предусмотрено 294 млн 796 тыс. рублей на предоставление услуг дополнительного образования. Еще 360 тысяч рублей – на ежемесячные стипендии главы города одаренным детям, что было утверждено в 2018 году. Как и в 2019, 2020 годах, получателями станут 30 человек. Однако выплаты за особые успехи повысят с 900 до 1000 рублей.

Такие же стипендии предусмотрены за успехи в спорте и образовании. В образовании 140 получателей , в спорте – 30, сообщает "Вслух.ру".