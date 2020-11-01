Велоэргометр используется для реабилитации пациентов в Ялуторовске

Фотоархив: Областная больница №3 Фотоархив: Областная больница №3

Велоэргометр успешно используется в Областной больнице №23 для реабилитации людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания.

Это особый вид велотренажера, способный дозировать физическую нагрузку – это позволяет сделать тренировки безопасными для выздоравливающих пациентов.

"Такие занятия показаны не всем пациентам, – объясняет заведующая отделением Ольга Чалкова. – Но для пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца это одна из лучших форм реабилитации".

На базе Ялуторовской больницы действует первичное сосудистое отделение, где пациентам оказывают специализированную медицинскую помощь, в том числе помогают с реабилитацией. Всего на данный момент курс занятий на велоэргометре прошли полторы сотни пациентов.

Велоэргометр оснащен встроенным датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы тренировок. Доктор определяет режим тренировок и пациент занимается под надзором медперсонала, восстанавливая функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться, по решению лечащего врача.

Аппарат был куплен за счет федеральных средств в рамках национального проекта "Здравоохранение" по направлению борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.