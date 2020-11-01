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Центру "Милосердие" нужна помощь тюменцев

Общество, 13:24 29 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центру помощи бездомным “Милосердие” не хватает средств на дополнительное питание постояльцев. В месяц требуется около 150 тысяч в месяц, с ноября начнет накапливаться долг, рассказал руководитель Андрей Якунин.

“Я давно хотел разработать меню для людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Сейчас мы такое меню приготовили. У нас есть люди с сахарным диабетом, у кого-то - язвенная болезнь. таких людей становится больше, их все привозят и привозят”, - уточнил он.

Организация получает субсидию из бюджета Тюменской области на содержание 96 бездомных, в центре их 140. Неравнодушных людей просят оказать финансовую помощь. Деньги можно перевести через сайт организации или отправить СМС на номер 3434 со словом ДОМ72 и через пробел указать сумму пожертвования, пишет "Вслух.ру".

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