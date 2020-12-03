Тюменские студенты представят проекты в конкурсе "Развивая туризм - развиваем Россию!"
Студенты ТюмГУ примут участие во всероссийском конкурсе "Развивая туризм – развиваем Россию!". Конкурс проводится впервые, прием заявок продлится до 1 марта 2021 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Как отмечают организаторы, привлечение вузов к развитию туриндустрии позитивно повлияет на увеличение внутрироссийской академической мобильности и развитие отрасли в целом.
Ранее студенты Института наук о Земле ТюмГУ, осваивающие специальность "Туризм", разработали ряд увлекательных туристических маршрутов по территории Тюменской области.
Предложения победителей и призеров конкурса будут направлены в Федеральное агентство по туризму. Победителей, призеров и лауреатов конкурса, а также их научных руководителей наградят дипломами и пригласят к участию в развитии туризма в стране.
С условиями и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Первого туристического студенческого Конгресса "Развивая туризм – развиваем Россию!".