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Тюменские студенты представят проекты в конкурсе "Развивая туризм - развиваем Россию!"

Общество, 09:18 03 декабря 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Студенты ТюмГУ примут участие во всероссийском конкурсе "Развивая туризм – развиваем Россию!". Конкурс проводится впервые, прием заявок продлится до 1 марта 2021 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как отмечают организаторы, привлечение вузов к развитию туриндустрии позитивно повлияет на увеличение внутрироссийской академической мобильности и развитие отрасли в целом.

Ранее студенты Института наук о Земле ТюмГУ, осваивающие специальность "Туризм", разработали ряд увлекательных туристических маршрутов по территории Тюменской области.

Предложения победителей и призеров конкурса будут направлены в Федеральное агентство по туризму. Победителей, призеров и лауреатов конкурса, а также их научных руководителей наградят дипломами и пригласят к участию в развитии туризма в стране.

С условиями и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Первого туристического студенческого Конгресса "Развивая туризм – развиваем Россию!".

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# туризм , ТюмГУ

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