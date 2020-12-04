Тюменский музыкант Глеб Дроздовский презентует альбом в "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Презентация альбома "+25" Глеба Дроздовского начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

Глеб Дроздовский — талантливый тюменский музыкант, занимающийся написанием и исполнением песен более 15 лет. "Двери на его концерт-презентацию нового альбома в стиле поп-рок открыты для тюменцев от 12 лет", — рассказали организаторы.

На выступление могут пустить не более 50 человек. Зарегистрироваться на концерт можно по ссылке.