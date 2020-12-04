Знакомимся с Тюменской областью: подборка зимних экскурсий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подборку экскурсий, благодаря которым можно можно больше узнать о Сибири и Тюменской области, подготовили в агентстве туризма и продвижения региона. Варианты разместили на странице visittyumen в Instagram.

5 декабря жителей региона приглашают сразу на несколько экскурсий. В Тобольске в 7 часов 20 минут начнется экскурсия "Тобольск + косторезная мастерская", а в 8 часов – "Тобольский вояж".

Жителей и гостей Тюмени в этот же день приглашают узнать "Романтические истории императорского дома". Группы формируют по записи, начало - в 14 и 16 часов. Вечером можно отправиться на автобусную экскурсию "Ночь, улица, фонарь… автобус", начало - в 17 часов 30 минут и 19 часов.

6 декабря в 15 часов можно ознакомиться с "Тюменью советской". На новогодних выходных, с 4 по 7 января, будет действовать экскурсия "Рождество по-сибирски". Записаться и узнать детали каждого мероприятия можно по телефонам.

Евгения Шевцова