Клубы активного долголетия продолжают работу в дистанционном формате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впервые в Тюменском районе в дистанционном формате проходит Школа финансовой грамотности. Специалисты структурных подразделений банков рассказывают старшему поколению, как сберечь денежные средства на карте, а не подарить их мошенникам.

Социальный туризм в этом году трансформировался в виртуальный. Участники клубов "посетили" музеи Тюмени и Тобольска, "прошлись" по местам воинской славы Тюменской области. В очном формате пожилым людям в этом году удалось побывать в Ембаевском музее.

"Работа клубов нацелена на повышение социальной активности, участие в общественной жизни, сохранение и укрепление здоровья людей с опытом", - рассказывает директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова.

Акцент в этом году клубы активного долголетия сделали на укрепление здоровья. Успешно развивается в Тюменском районе проект "Бабушкин воркаут", продолжает набирать популярность скандинавская ходьба.

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", история клубов активного долголетия в Тюменском районе - сегодня их 32 - началась в 2015 году. Их создание связано с реализацией национального проекта "Демография" и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации. Работу с клубами в Тюменском районе ведет Комплексный центр социального обслуживания населения. В настоящий момент активных участников клубов – более 350 человек, всего же в течение года к мероприятиям присоединилось более двух с половиной тысяч граждан старшего возраста.