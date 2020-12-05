Объявлен конкурс эскизов концепции создания "Тобольской муниципальной ярмарки"

Фото: администрация Тобольска Фото: администрация Тобольска

Тоболяки могут предложить свою концепцию оформления торговых рядов. В городе объявлен публичный конкурс эскизов концепции устройства "Тобольской муниципальной ярмарки", сообщает пресс-служба администрации.

Предполагается, что ярмарочные места будут обустроены на территории, прилегающей к ТК "Северный". Участникам конкурса необходимо продумать расположение и оформление торговых лотков, предусмотреть две оформленные входные группы, информационную доску, продумать возможное ограждение территории, учитывая транспортную развязку, пешеходный поток, с удобством для участников и посетителей ярмарки.

Конкурсные работы принимаются до 16 декабря 2020 года.

Напомним, администрацией города Тобольска ведется работа по популяризации садоводства и огородничества среди населения города.