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Объявлен конкурс эскизов концепции создания "Тобольской муниципальной ярмарки"

Общество, 15:01 05 декабря 2020

Фото: администрация Тобольска

Тоболяки могут предложить свою концепцию оформления торговых рядов. В городе объявлен публичный конкурс эскизов концепции устройства "Тобольской муниципальной ярмарки", сообщает пресс-служба администрации.

Предполагается, что ярмарочные места будут обустроены на территории, прилегающей к ТК "Северный". Участникам конкурса необходимо продумать расположение и оформление торговых лотков, предусмотреть две оформленные входные группы, информационную доску, продумать возможное ограждение территории, учитывая транспортную развязку, пешеходный поток, с удобством для участников и посетителей ярмарки.

Конкурсные работы принимаются до 16 декабря 2020 года.

Напомним, администрацией города Тобольска ведется работа по популяризации садоводства и огородничества среди населения города.

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