Тюменские врачи провели онкопротезирование уникальным имплантатом

Фото: ОКБ №2. Архив Фото: ОКБ №2. Архив

В Тюменской областной клинической больнице №2 провели операцию женщине с онкозаболеванием, заменив разрушенный болезнью тазобедренный сустав на уникальный имплант.

Жительница Ишима Наталья поступила в ОКБ№2 с патологическим переломом верхней трети левого бедра. После пролеченного в 2008 году онкозаболевания у пациентки наступила ремиссия и с жалобами на боли в ногах, появившиеся спустя 11 лет, к врачам она обратилась не сразу.

Во время обследования по поводу перелома бедра у женщины обнаружили метастазы, в месте перелома кость практически отсутствовала.

"Помочь ей могло только протезирование, иначе бы женщина осталась недвижимой", - пояснил руководитель травматолого-ортопедического центра ОКБ № 2 Денис Душин.

Во время реконструктивной операции травматологи удалили метастатическую опухоль и установили вместо разрушенной кости уникальный модульный эндопротез, разработанный специально для онкологического эндопротезирования.

Уже на четвертый день после высокотехнологичной операции Наталья смогла садиться на кровати и спускать ноги на пол. Еще три месяца, пока имплантат приживается, она будет ходить с опорой на костыли. Однако в полном восстановлении медики не сомневаются, поскольку сама пациентка прилагает много усилий к выздоровлению.

После выписки из стационара ОКБ №2 она продолжит специализированную терапию уже под контролем онкологов МКМЦ "Медицинский город", сообщает пресс-служба ОКБ №2.