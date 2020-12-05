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В Тюменском районе начали заливать катки и корты

Общество, 19:34 05 декабря 2020

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В Тюменском районе началась подготовка лыжных трасс, хоккейных кортов и ледовых площадок. В муниципалитете планируется залить и использовать для тренировок 17 хоккейных кортов, 10 из которых на сегодняшний день уже готовы.

Погонять шайбу можно будет в следующих населенных пунктах: поселках Винзили, Московский, Новотарманский, селах Мальково, Успенка, Онохино, Горьковка, Червишево, Борки, Каскара, Созоново, Перевалово. В поселках Боровский и Богандинский предусмотрено по два спортивных объекта для игры в хоккей.

Возможность покататься на коньках появится в поселке Андреевский, селах Княжево, Чикча и Кулига, а также на базе отдыха "Боровое.

Всего планируется организовать 12 пунктов проката коньков с общим количеством инвентаря в 300 единиц и стоимостью от 50 до 150 рублей, пишет "Мегатюмень".

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