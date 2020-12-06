  • 6 декабря 20206.12.2020воскресенье
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мастер-класс по точечному массажу разместили в группе реабилитационного центра "Родник"

Общество, 08:41 06 декабря 2020

Фото: Центр "Родник" во ВКонтакте. Архив

Мастер-класс, как продолжение занятий по программе "Семь секретов счастья", подготовила инструктор по ЛФК центра "Родник" Марина Баах. Он размещен в официальной группе центра в социальной сети ВКонтакте.

В целях профилактики вирусных инфекций она рассказала и показала, как облегчить это состояние с помощью приятной и полезной процедуры - точечного массажа лица.

Точечный массаж можно применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, сообщает ОРЦ "Родник".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 06.12.2020Мастер-класс по точечному массажу разместили в группе реабилитационного центра "Родник"
19:34 05.12.2020В Тюменском районе начали заливать катки и корты
18:42 05.12.2020Бердюжские дети выступят на шоу талантов "Детский КВН" на СТС
17:41 05.12.2020Тюменские врачи провели онкопротезирование уникальным имплантатом