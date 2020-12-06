Мастер-класс по точечному массажу разместили в группе реабилитационного центра "Родник"

Фото: Центр "Родник" во ВКонтакте. Архив Фото: Центр "Родник" во ВКонтакте. Архив

Мастер-класс, как продолжение занятий по программе "Семь секретов счастья", подготовила инструктор по ЛФК центра "Родник" Марина Баах. Он размещен в официальной группе центра в социальной сети ВКонтакте.

В целях профилактики вирусных инфекций она рассказала и показала, как облегчить это состояние с помощью приятной и полезной процедуры - точечного массажа лица.

Точечный массаж можно применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, сообщает ОРЦ "Родник".