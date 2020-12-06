Тюменские льготники своевременно обеспечиваются лекарствами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 204 356 рецептов выписано федеральным льготникам за 11 месяцев 2020 года. Все люди получили необходимые препараты бесплатно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В регионе своевременно проведены аукционы на поставку лекарств для обеспечения граждан. Созданы запасы лекарственных препаратов, гражданам старше трудоспособного возраста при стабильном течении заболевания назначается терапия на курс лечения до трех и более месяцев.

При недостаточности лекарственной терапии, по жизненным показаниям гражданам назначаются отдельные препараты, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев 2020 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов "федеральным" льготникам на сумму более 12 миллионов рублей.

С начала текущего года в область поступили дорогостоящие лекарственные препараты на сумму 529 миллионов рублей. Лекарства по 6 тыс. 345 рецептам на сумму 477 миллионов рублей уже у пациентов.

В департаменте здравоохранения Тюменской области работают телефоны горячей линии: 8 (3452) 42-78-23, 8(3452) 68-45-65. Все вопросы оперативно рассматриваются вместе с медорганизациями.