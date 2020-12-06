Тюменский педагог - победитель международного шахматного турнира

| Фото: пресс-служба Тюменского района | Фото: пресс-служба Тюменского района

Руководитель шахматного кружка Богандинской школы занял второе место на Открытом шахматном турнире Педагогического Шахматного Союза.

Состязание состоялось в Москве 28 и 29 ноября. Среди участников — представители России, Эстонии и Латвии, сообщает пресс-служба Тюменского района

По итогам шахматного турнира руководитель кружка шахматного образования в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Богандинской школы Александр Фролов занял 2 место. Первое и третье места заняли представители из Эстонии и Латвии.

Турнир проводился по нескольким категориям: классика, рапид и блиц. Победителям вручили медали, кубки и сертификаты.