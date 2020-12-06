Электронные больничные соблюдают медицинскую тайну

| Фото: r72.fss.ru | Фото: r72.fss.ru

Работодатель не может увидеть диагноз в электронном листке нетрудоспособности сотрудников, заверили в пресс-службе регионального ФСС.

"В отделе кадров увидят только базовую причину, по которой вас освободили от работы, будь это производственная травма, общее заболевание или декретный отпуск, но не точный диагноз", - уточнили они.

Еще один плюс электронного больничного – его невозможно подделать. Фонд социального страхования контролирует все действия с электронными больничными, пишет "Мегатюмень".