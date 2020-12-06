Бактерицидные облучатели поступят в отделение временного проживания Уватского района

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Более трехсот тысяч рублей направлено региональным общественным объединением "Защита Отечества" на бактерицидные облучатели и лекарственные препараты для граждан отделения временного проживания в поселке Нагорный Уватского района.

"Поддержка дома престарелых – это инициатива депутата Государственной Думы от нашей области Николая Брыкина. Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки и средства оперативно поступили на счет комплексного центра социального обслуживания. В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей – это более чем достойно", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Как сообщает пресс-служба администрации Уватского района, за девять месяцев 2020 года в отделении временного проживания помощь получили 68 граждан пожилого возраста. Из них 48 пенсионеров по возрасту, 18 граждан пожилого возраста и имеющих группу инвалидности, один участник трудового фронта, один ветеран труда.