Жители поселка ММС могут украсить елку оригинальными игрушками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В микрорайоне Мелиораторов Тюмени новогодняя елка будет размещена в "Сказочном городке" на ул. 70 лет Октября, 18. Таковы итоги голосования среди местных жителей. Об установке зеленой красавицы позаботится управа Центрального округа. Граждане же могут принять участие в ее украшении.

Акцию "Сказочный городок – сказочная елка" объявил ДК "Орфей". С 15 по 23 декабря (с 9 до 19 часов) на ул. 70 лет Октября, 5в принимают игрушки, сделанные своими руками.

К самодельным игрушкам есть требования: их размер должен быть не менее 25 см, изделия – иметь надежные крепления и выносить сибирские ветра и снегопады.

Этими игрушками будет украшена елочка к праздничному открытию. Программа "Новогодняя кутерьма" запланирована на 27 декабря, начало в 18.30.

В Центральном округе к Новому году устанавливают две главные елки – на площади 400-летия и Цветном бульваре, сообщает "Вслух.ру".