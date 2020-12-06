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В МЧС рассказали, как правильно устанавливать дома новогоднюю елку

Общество, 12:35 06 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю елку необходимо устанавливать на расстоянии как минимум одного метра от стен и потолка, чтобы избежать пожара. Не стоит украшать ее некачественными гирляндами и легковоспламеняющимися игрушками. Такие советы дали россиянам в МЧС, сообщает "Лента.ру".

В ведомстве напомнили, что ель должна крепиться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Особое внимание следует уделять электрическим гирляндам, иллюминации и елочным украшениям — они должны иметь соответствующий сертификат качества.

Запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать иллюминацию с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп.

В случае обнаружения нагрева проводов гирлянды, мигания лампочек и других неисправностей, нужно незамедлительно обесточить их. Также не рекомендуется украшать ель бумагой, ватой и свечами.

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