Ледовую переправу до трех тонн открыли в Тобольске

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Автомобили массой до 3 тонн могут выезжать на ледовую переправу Тобольск-Бекерево, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Состояние льда на р. Иртыш проверила специальная комиссия, в которую входили представители администрации города, ГИБДД, МЧС. Переправа Тобольск-Бекерево принята в эксплуатацию, знаки установлены, движение началось.

"Владельцам транспортных средств необходимо помнить, что пересекать реки в зимний период следует только в специально отведенных для этого местах. Вес транспортного средства не должен превышать допустимую грузоподъемность. На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять транспортные средства и заправлять их горючим", - отметил руководитель тобольского центра ГИМС Владимир Самоловов.

По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности переправы. Это будет зависеть от погодных условий.