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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам показали, как выбраться из ледяной воронки

Общество, 10:07 09 декабря 2020

скриншот видео ГУ МЧС Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС Тюменской области

Не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание необходимо человеку, провалившемуся под лед.

Об этом рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин в прямом эфире в соцсетях регионального управления МЧС России.

"В случае провала под лед, необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Попытаться без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него сначала одну, а затем и другую ногу. Также можно лечь на спину и отталкиваясь ногами, вылезть на лед из полыньи", - отметил Евгений Булкин.

На берегу необходимо снять с себя мокрую одежду, если есть возможность, то переодеться в сухую. Если таковой нет, взять пакет или полиэтилен, замотать ноги и надеть тщательно выжатую одежду.

Для того, чтобы оказать помощь тонущему человеку, подойдет длинная палка, доска или веревка. Пострадавшего необходимо доставить в теплое место, можно дать горячий чай, укутать в теплые вещи и обратиться за медицинской помощью.

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