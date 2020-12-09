Новое слово в факторинге: Online

| Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Промсвязьбанк" | Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Промсвязьбанк"

В новых экономических условиях, формирующихся под влиянием пандемии, бизнесу приходится искать гибкие пути поддержания и развития. ПСБ активно в этом помогает, предлагая удобный инструмент - факторинг.

Тюменский офис ПСБ провел первую онлайн-сессию с участниками рынка "Факторинг как возможность активного развития бизнеса в эпоху пандемии".

С условиями и преимуществами факторинга слушателей познакомила заместитель регионального директора Тюменского операционного офиса ПСБ Галия Хуттер-Кукконин. Спикер напомнила, что этот финансовый инструмент представляет собой финансирование договоров поставки или подряда, в расчетах которых предусмотрена отсрочка платежа. По сути это разновидность банковского кредита.

Но есть важные отличия. Первое – отсутствие залога и поручительства. Отсюда и второе отличие – значительное сокращение сроков по принятию решения. Третье отличие - лимиты факторинга устанавливаются по потребностям бизнеса.

ПСБ первому в банковском секторе удалось расширить возможности факторинга, введя в линейку продуктов онлайн-факторинг "Без бумаг". Из плюсов: упрощённая схема принятия решения - всего два часа, минимальный набор документов и безбумажная технология принятия решения и подписания договора.

Выделенные средства не являются целевыми, и компания может потратить их на любые цели. ПСБ предоставляет факторинговое плечо даже в тех случаях, когда отсрочка платежа доходит до 180 дней.

"Мы понимаем, что бизнесу необходимо развитие, и со своей стороны делаем максимально комфортным финансирование, – отметила региональный директор Тюменского отделения ПСБ Наталья Потапова. – Сегодня речь шла о факторинге, который в отдельных случаях проще, понятнее и доступнее, чем непосредственно кредитные продукты. Очень ценно, что онлайн-сессия прошла в режиме диалога: предприниматели задавали вопросы, а крупнейшие заказчики региона высказывали свое мнение. Это даёт нам понимание важности подобных встреч, так что будем продолжать".

Наталья Потапова анонсировала ещё ряд подобных встреч-семинаров в онлайн-пространстве. Следите за новостями.