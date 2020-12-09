Продукция АПК с улучшенными характеристиками появится в России

| Фото: с личного аккаунта Ивана Шишканова в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ивана Шишканова в Instagram

Сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие с улучшенными характеристиками ("зелёная" продукция) появятся в России и будет выделена в отдельный сегмент.

Как сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, для регулирования этого вопроса разработаны два проекта федеральных законов – "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".

Законопроект вводит "зелёный стандарт" производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок. При производстве такой продукции запрещено применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов.

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зелёные" продукты, и повысить её конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", – пояснила вице-премьер.

Виктория Абрамченко отметила, что с учётом активного роста присутствия России на мировых рынках фактор конкуренции начинает играть всё большую роль.

"Создание бренда "зелёной" продукции позволяет монетизировать фундаментальные преимущества ведения отечественного сельского хозяйства и увеличить объёмы экспорта. По экспертным оценкам, доля российской "зелёной" продукции в структуре экспорта может составить в будущем 10–15%", – отметила Виктория Абрамченко.