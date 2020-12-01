  • 14 декабря 202014.12.2020понедельник
  • USD73,1195
    EUR88,7744
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских педагогов допобразования приглашают на всероссийское совещание

Общество, 09:38 14 декабря 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

На VII Всероссийское совещание приглашают педагогов и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей Тюменской области. Оно пройдет на онлайн-платформе 14 и 15 декабря, сообщает Минпросвещения России.

Будут обсуждаться результаты деятельности сферы допобразования в 2020 году и разработка эффективных решений по реализации федеральных проектов нацпроекта "Образование".

В течение двух дней для участников будет организована работа пяти секций. Выступят более 200 экспертов, пройдут культурные мероприятия, запланировано посещение виртуальных стендов с презентацией более полусотни организаций.

Регистрация для участия здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 14.12.2020Тюменских педагогов допобразования приглашают на всероссийское совещание
09:27 14.12.2020Тоболяки проголосуют за лучшего Мороза-воеводу на творческом конкурсе
09:16 14.12.2020В тюменском музее покажут новогодние мультфильмы и фильмы
09:05 14.12.202012 заводоуковских школьников поедут на Губернаторскую елку