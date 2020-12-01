Тюменских педагогов допобразования приглашают на всероссийское совещание

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

На VII Всероссийское совещание приглашают педагогов и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей Тюменской области. Оно пройдет на онлайн-платформе 14 и 15 декабря, сообщает Минпросвещения России.

Будут обсуждаться результаты деятельности сферы допобразования в 2020 году и разработка эффективных решений по реализации федеральных проектов нацпроекта "Образование".

В течение двух дней для участников будет организована работа пяти секций. Выступят более 200 экспертов, пройдут культурные мероприятия, запланировано посещение виртуальных стендов с презентацией более полусотни организаций.

Регистрация для участия здесь.