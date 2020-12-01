Тюменцам рассказали о трендах новогоднего оформления домов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Устойчивая тенденция последних лет – украшение елок однотонными гирляндами с теплым белым цветом. Они смотрятся торжественно и благородно. Об этом рассказала дизайнер Анастасия Дробышева.

"Красиво украсить елку можно тремя гирляндами по 5 метров. Чтобы огоньки заполнили весь объем, надо заводить провод снаружи и внутри ветвей. А вот для окна достаточно и гирлянды длиной пять метров. Если рядом с окном нет розетки, можно использовать варианты, работающие от двух обычных батареек", - говорит Анастасия.

Гирлянды на проволочной основе оценят любители создавать красоту своими руками. Вариантов ее использования множество: вплести в венок, положить в стеклянную вазу, украсить полочку или фоторамку. Они хороши тем, что у них маленькие размеры и есть блок питания.

По словам дизайнера, для оформления крыльца и уличных дверей подойдут световые сосульки или снежинки. В качестве эконом-варианта можно рассмотреть фонарики с солнечными батареями, которые днем заряжаются, а вечером сами включаются. Дополнить композицию можно объемными фигурами гномов, снеговиков или светящихся животных.

Искусственные ели с вмонтированными светодиодными пучками смотрятся нарядно и без украшений. К ним можно добавить гирлянду из золотых или красных бусин и ваши любимые шарики.

"Мишура, скорее всего, не пригодится. По моим наблюдениям, она в последние годы в уходит из новогоднего оформления елок, - говорит эксперт. - Зато появляется тенденция на стилистику.

Например, экологичность: коричневый цвет, натуральные материалы, дары природы: шишки, орехи, палочки корицы, сушеные кольца апельсина, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".