Эксперты высоко оценили уровень онкологической помощи в Тюменской области

Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» Фото: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина проанализировали систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам Тюменской области.

Во время рабочего визита они посетили подразделения МКМЦ "Медицинский город": онкологический, радиологический, морфологический центры; Центр амбулаторной онкологической помощи медицинского клинического диагностического центра.

По мнению заместителя директора по образовательной деятельности НМИЦ Александра Петровского, тюменский онкодиспансер - одно из лучших медицинских учреждений в стране, оказывающих онкологическую помощь.

"Опыт тюменских коллег очень важен для реализации федеральной вертикально интегрированной информационной системы. Мне кажется, нашему центру будет интересно проводить совместные научные исследования, для того чтобы сравнивать наш опыт и возможности с технологиями, которые реализуются на базе регионального центра. Я, наверное, первый раз уеду из какого-нибудь региона с ощущением, что здесь главное ничего не испортить”, - отметил он

Специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина подчеркнули, что готовы к более тесному сотрудничеству с тюменскими онкологами, в частности, для совместной разработки научных программ и подготовки материалов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.