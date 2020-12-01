Тюменские ученые выяснили, как россияне относятся к лесам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как менялось восприятие лесной экосистемы в России в разные исторические периоды, изучили исследователи Тюменского госуниверситета.

Они пришли к выводу, что люди стали ответственное относиться к лесному хозяйству, появился запрос на экологически чистую продукцию из древесины. Об этом рассказала доцент кафедры физической географии и экологии ТюмГУ Наталья Жеребятьева на международной онлайн-конференции.

"Природосберегающие технологии создают ситуацию выбора: какие леса можно использовать, а какие сохранять, наращивать. И здесь ошибочные решения недопустимы, как и позиция, что дикие леса - это всего лишь "месторождения бревен". Решить проблему поможет оценка потенциала лесного богатства России. Для этого необходимы современные знания и понимание роли лесов", - уточнила она.

Начиная с 2010 года, растет социально-экологическая роль лесов, все больше ученых и общественников проявляют интерес к вопросу ценности зеленой экосистемы. Повсеместно начинает внедряться устойчивое лесопользование. На сегодняшний день 47 млн га или более 25% лесов в России сертифицировано по стандарту FSC, пишет "АиФ - Западная Сибирь".