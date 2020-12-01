Тюменские преподаватели дали онлайн-лекции китайским студентам

Фото: ТИУ. Архив. Фото: ТИУ. Архив.

Преподаватели ТИУ проводят онлайн-лекции для зарубежных вузов-партнеров. Так, состоялся цикл лекций по промышленной архитектуре для студентов Северо-Восточного нефтяного университета, расположенного в Китае.

Как пояснили в пресс-службе ТИУ, для студентов Китая преподаватель института архитектуры и дизайна Елена Мальцева провела в дистанционном режиме курс по эволюционным процессам в промышленной архитектуре конца XX – начала XXI века.

"Промышленная архитектура в условиях современного развития города становится всё более актуальной. Мне есть, что рассказать зарубежным студентам", - рассказала она.

Студентам объяснили способы реновации промышленных территорий в городской среде; архитектуру объектов автоотрасли, экологические аспекты проектирования архитектуры промышленных конструкций, пишет "Тюменская область сегодня".