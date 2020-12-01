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Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил новые выставки

Общество, 09:24 13 декабря 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Сотрудники музеев Тюменской области внедряют новые формы работы, учитывающие рекомендации Роспотребнадзора. Так, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник до середины декабря проводит несколько мероприятий.

Во Дворце Наместника - новый выставочный проект "Антиквариат", который знакомит гостей с работой реставраторов. 11 декабря также во Дворце Наместника прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная поэту, прозаику, мыслителю XVIII века, автору "Путешествия из Петербурга в Москву" Александру Радищеву.

Для участия во всех мероприятиях можно записаться на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях, сообщает департамент культуры Тюменской области.

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