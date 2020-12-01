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Врачи Ишима вернули пациенту возможность ходить

Общество, 12:42 13 декабря 2020

admtyumen.ru

Врачи Областной больницы №4 поставили 44-летнего мужчину на ноги. Год назад он сильно ушиб большой палец правой ноги, который долго не заживал, но к врачам он обратился, когда не смог полноценно ходить.

К эндоваскулярному хирургу молодой человек попал в июне, ему экстренно провели стентирование коронарной артерии. Диагностика показала, что все дело в сосудах – для мужчины это могло закончиться незаживающими язвами и ампутацией ноги.

Как рассказала рентгенэндоваскулярный хирург ОБ №4 Ольга Трощагина, пульсация на правой нижней конечности на тот момент не определялась.

"Чтобы восстановить кровоток, потребовалось около четырех часов, - отметила доктор.- Именно столько длилась высокотехнологичная операция. Все это время пациент был в сознании, вмешательство проводилось под местным обезболиванием".

Мужчине установили три стента общей протяженностью 22 см. Кроме того, в область правой общей бедренной артерии, где происходит активное сжимание и изгиб сосуда во время работы тазобедренного сустава, установлен специальный периферический самораскрывающийся нитиноловый стент. Он не деформируется и принимает свою первоначальную форму после сгибания, что позволит пациенту вести активный образ жизни.

После стентирования на контрольных снимках отмечается полноценный кровоток, просвет сосудов восстановлен, отмечается отчетливая одинаковая пульсация как на правой, так и на левой нижних конечностях. На следующее утро пациент уже самостоятельно смог передвигаться, сообщает пресс-служба Областной больницы №4.

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