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Врачи советую тюменцам вести дневник питания

Общество, 13:46 13 декабря 2020

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Дневник питания, по словам врача по гигиене питания Татьяны Никоза, позволит сформировать полезные привычки. Важно точно и четко записывать в него все, что вы съели и выпили за сутки.

При подсчете калорий правильно взвешивайте продукты: без корок, упаковок, костей и прочего. Лучше купить весы, чтобы не проводить измерения на глаз.

Если вести бумажный дневник сложно и неудобно, можно воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Роспотребнадзора "Дневник питания" на платформе социальной сети ВКонтакте. С помощью этого сервиса можно следить за здоровым питанием, правильно вести и соблюдать диету, набрать мышечную массу и поддерживать форму, пишет "Мегатюмень".

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