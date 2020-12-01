Тюменцам рассказали, как выбирать новогодние игрушки для ребенка

Фото: naukograd-dubna.ru Фото: naukograd-dubna.ru

Тюменцам рассказали, на что обращать внимание при выборе новогоднего подарка ребенку. При покупке проверяйте, чтобы игрушка соответствовала возрасту ребенка, он должен указывать на упаковке.

По словам юрисконсульта Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Дарьи Яшутиной, защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота. Товары для малышей до 3 лет не должны быть сделаны из натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона и бумаги.

Упаковка обязана быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка. На ней должна быть вся информация о товаре, которая обеспечит возможность правильного выбора, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Если вы сомневаетесь в качестве предметов из ассортимента детского магазина, вы вправе попросить на нее сертификат, подтверждающий соответствие требованиям безопасности.

Тюменцы за бесплатной юридической консультацией и помощью в защите прав потребителей могут обратиться по тел. 567-990 доб. 3722, 3723.