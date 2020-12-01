Тюменцам рассказали, как выбирать новогодние игрушки для ребенка
Тюменцам рассказали, на что обращать внимание при выборе новогоднего подарка ребенку. При покупке проверяйте, чтобы игрушка соответствовала возрасту ребенка, он должен указывать на упаковке.
По словам юрисконсульта Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Дарьи Яшутиной, защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота. Товары для малышей до 3 лет не должны быть сделаны из натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона и бумаги.
Упаковка обязана быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка. На ней должна быть вся информация о товаре, которая обеспечит возможность правильного выбора, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
Если вы сомневаетесь в качестве предметов из ассортимента детского магазина, вы вправе попросить на нее сертификат, подтверждающий соответствие требованиям безопасности.
Тюменцы за бесплатной юридической консультацией и помощью в защите прав потребителей могут обратиться по тел. 567-990 доб. 3722, 3723.