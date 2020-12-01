Тюменская область - в тройке лидеров Экодиктанта

Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров ежегодной акции Всероссийский экологический диктант, сообщает департамент образован и науки Тюменской области.

По итогам акции, в которой приняли участие представители 85 регионов, Тюменская область заняла достойное 3 место, разделив его с Московской областью.

Экодиктант составлен в четырех вариантах различной степени сложности. Наградные документы загружены в личные кабинеты участников и доступны для просмотра и скачивания.

Следующий Всероссийский экологический диктант назначен на ноябрь 2021 года. Более подробную информацию можно найти на портале экодиктант.рус.