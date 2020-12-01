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Многие российские туристы хотят встретить Новый год в Тюмени

Общество, 15:23 13 декабря 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в первую тройку российских городов, за исключением столиц, в которые туристы планируют приехать по железной дороге, чтобы встретить Новый год.

В число наиболее востребованных новогодних туристических железнодорожных направлений вошли также Нижний Новгород и Казань, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов на период с 30 декабря по 1 января и выяснили, что лидеры спроса - Москва и Санкт-Петербург.

Средняя стоимость авиабилета в России в период новогодних праздников в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей, средняя стоимость билета на поезд за год уменьшилась с 2,8 до 2,7 тысячи рублей.

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