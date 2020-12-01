Росстат усилит мониторинг цен на социально-значимые товары

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мониторинг цен на социально-значимые товары будет усилен, сообщает пресс-служба Росстата.

Скорейшее внедрение сбора данных о розничных ценах с помощью контрольно-кассовой техники, расширение числа отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров, анализ динамики роста цен отдельных брендов в сравнении со средней ценой на аналогичный товар обсуждались на совещании, которое провел министр экономического развития Максим Решетников с участием представителей Минпромторга и Росстата.

Участники совещания, в частности, указали на необходимость синхронизировать данные контрольно-кассовой техники ФНС с данными Росстата и Минпромторга. Это позволит вести более качественный мониторинг цен на предмет угрозы их роста.

Сегодня Росстат отслеживает широкий спектр товаров и услуг – 102 позиции еженедельно и 520 ежемесячно. Среди отслеживаемых позиций – лекарства, медикаменты (10 наименований еженедельно и 42 – ежемесячно), фрукты и овощи (7 наименований еженедельно и 15 – ежемесячно), услуги ЖКХ и муниципального автотранспорта. В целом ежемесячно отслеживается более 700 тыс. ценовых котировок в магазинах различного типа в 282 городах страны.

Сегодня еженедельно учитывается динамика изменения стоимости товаров и услуг в более чем 83 тыс. торговых точек, которые находятся в 282 городах всех регионах страны. По данным Росстата средняя торговая наценка на социально-значимые товары находится на уровне 15%, а в крупнейших торговых сетях она еще меньше.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства активнее реагировать на рост цен на продукты.