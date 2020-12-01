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Долг в миллион рублей сорвал тюменке отдых в Черногории

Общество, 11:18 14 декабря 2020

Twitter УФССП России | Фото: Twitter УФССП России

Тюменка, накопившая долг по кредитам в один миллион рублей, не смогла улететь в Черногорию, сообщает региональное УФССП России.

Местная жительница 1980 г. р., зная о том, что в отношении нее возбуждено несколько исполнительных производств, тем не менее приобрела путевки на отдых. Перед вылетом сотрудник погранслужбы сообщил ей о запрете на поездку за границу.

Тюменка оплатила свой долг онлайн прямо из зала вылета аэропорта, но она не приняла во внимание, что все запреты снимаются судебным приставом только после того, сумма будет перечислена на счета взыскателей и поступит подтверждение. Обычно эта процедура занимает пять рабочих дней.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году без загранпоездок остались 99 тыс. жителей области. За 10 месяцев благодаря такой мере с них взыскали почти 343 млн рублей.

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# долги , судебные приставы

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