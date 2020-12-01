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Определены победители конкурса "Молодежная элита" в Тобольске

Общество, 09:40 15 декабря 2020

Центр реализации и проведения молодежных и профилактических программ Тобольска | Фото: Центр реализации и проведения молодежных и профилактических программ Тобольска

Победителей конкурса "Молодежная элита - 2020" наградили в Тобольске, сообщает городской центр реализации и проведения молодежных и профилактических программ.

В номинации "Открытие года" лучшим был признан инженер-электрик компании компании СИБУР Александр Огорелков. Еще один победитель в этой номинации - ученица гимназии имени Н.Д. Лицмана Виолетта Шкилева.

В номинации "Специалист молодежной политики" победителем стала инструктор-методист станция юных туристов Ксения Тартаимова.

В номинации "Общественный деятель" победу одержала студентка Тобольского индустриального института (филиала) Тюменского индустриального университета Фарида Мухаметшина. В "Доброволец года" победителем признана студентка Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета Екатерина Адрышева.

Полный список победителей конкурса здесь.

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# молодежь , Тобольск

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