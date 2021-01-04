Диетолог рекомендует питаться правильно и рационально

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы должны более внимательно составлять свой рацион, не увлекаться легкими увлеводами и жирами. Доктор медицинских наук, профессор Елена Дороднева, призывает питаться более рационально.

"Питание должно быть дробным, регулярным и равномерным, включать в себя завтрак, обед, ужин плюс два перекуса. Это обусловливает нормальную работу пищеварительного тракта", - сказала она.

Базовой единицей питания считается белок. Его нехватка, по оценке специалистов, приводит к снижению иммунитета. Богаты белком красное мясо (говядина, телятина), мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Растительного белка много в чечевице, фасоли, горохе, нуте, сое.

Обязательно должны быть в рационе молочные и кисломолочные продукты, овощи и фрукты. Кладезь полезных веществ квашенная капуста, которая содержит много витаминов, в частности витамина С, что очень важно для поддержания иммунитета на хорошем уровне.

Кроме белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Они содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Следует помнить, что много жиров в орехах.

Если составить рацион правильно, то дополнительно принимать витамины и минералы не будет необходимости. Исключение составляют витамин Д в профилактической дозировке, йод и омега — 3 полиненасыщенные жирные кислоты.