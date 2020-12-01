Ученые ТюмГУ получили 31 грант на научные исследования
31 грант на проведение фундаментальных научных исследований получили исследователи ТюмГУ по итогам первого совместного конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Это составило 3/4 всех представленных на конкурс проектов. Ученые головного кампуса ТюмГУ в Тюмени получили 25 грантов, Тобольского педагогического института им. Д. И. Мендеелева – пять грантов и Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова – один грант.
И.о. первого проректора Андрей Толстиков отметил, что проекты исследований нацелены на актуальные вопросы региональной повестки, преимущественно в области социально-экономических и гуманитарных наук.
Полный список поддержанных проектов - на сайте РФФИ.