Ученые ТюмГУ получили 31 грант на научные исследования

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31 грант на проведение фундаментальных научных исследований получили исследователи ТюмГУ по итогам первого совместного конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Это составило 3/4 всех представленных на конкурс проектов. Ученые головного кампуса ТюмГУ в Тюмени получили 25 грантов, Тобольского педагогического института им. Д. И. Мендеелева – пять грантов и Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова – один грант.

И.о. первого проректора Андрей Толстиков отметил, что проекты исследований нацелены на актуальные вопросы региональной повестки, преимущественно в области социально-экономических и гуманитарных наук.

Полный список поддержанных проектов - на сайте РФФИ.