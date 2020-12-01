В Тюменской области подвели итоги антитабачной акции

| Фото: www.takzdorovo-to.ru | Фото: www.takzdorovo-to.ru

Итоги профилактических мероприятий с участием волонтеров в рамках областной акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения, подводят во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Так, в Юргинской школе-интернате провели интеллектуально-познавательную игру "По пути к здоровью". Учащиеся выразили свое отношение к курению в рисунках, а в рекреации был оформлен тематический стенд.

Волонтеры и специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска напомнили горожанам о здоровом образе жизни. Вручая информационные листовки, добровольцы еще раз призвали взрослых и подростков беречь себя, свою жизнь и близких им людей.

Профилактические акции прошли также в Нижнетавдинском, Вагайском районах и в городе Ишиме. С призывом "Брось меня!" волонтерский отряд "72 регион" Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района провел профилактическую акцию "Время развеять дым — 2020".

В селе Вагай волонтеры Тобольского многопрофильного техникума и Вагайского центра спорта и творчества раздали информационные листовки и провели анкетирование. Волонтеры отряда "Профи" из Ишима организовали среди жителей своего города акцию "Сохрани свои лёгкие!".

В течение месяца в ходе медиакампании, направленной на профилактику употребления табака, активисты разместили около трех десятков профилактических публикаций в социальных сетях.

Все эти мероприятия были реализованы в рамках областного марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни!", напоминает департамент социального развития Тюменской области.