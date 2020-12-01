Кинокритик Антон Долин ответит на вопросы тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на бесплатную онлайн-встречу с кинокритиком и главным редактором журнала "Искусство кино" Антоном Долиным. Тема эфира: "Все, что вы хотели знать о киножурналистике, но не знали, у кого спросить", начало 23 декабря в 19 часов.

Для того, чтобы стать участником конференции, нужно оставить интересующий вопрос для эксперта, указать свои данные и ссылку на социальную сеть. Форму можно заполнить до 21 декабря.

С авторами лучших вопросов свяжутся организаторы и отправят персональную ссылку для подключения к трансляции в Zoom. Кроме того, все желающие могут оставить вопросы в комментариях во время прямого эфира.

Видеоконференция будет полезна журналистам, кинокритикам, деятелем искусства, и всем кто работает в медиа, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".