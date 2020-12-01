Опыт тюменской службы занятости заинтересовал Югру

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область - один из 16 пилотных регионов, которые в 2019 году приступили к модернизации службы занятости. Перенять опыт приезжают коллеги из разных субъектов.

Недавно флагманский кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района посетили делегации Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Теперь изучить опыт Тюменской области в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" приехали специалисты службы занятости ХМАО-Югры.

"Нам очень понравилось, что в работе специалистов больше внимания уделяется работе с гражданами, хорошо проработаны бизнес-ситуации. Мы обязательно будем использовать ваш опыт в своей работе, - поделилась впечатлениями начальник административно-правого отдела КУ "Нефтеюганский ЦЗН" Наталья Мещерякова.

Как напоминает департамент труда и занятости населения Тюменской области, кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год.