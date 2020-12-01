  • 19 декабря 202019.12.2020суббота
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Опыт тюменской службы занятости заинтересовал Югру

Общество, 13:58 19 декабря 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область - один из 16 пилотных регионов, которые в 2019 году приступили к модернизации службы занятости. Перенять опыт приезжают коллеги из разных субъектов.

Недавно флагманский кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района посетили делегации Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Теперь изучить опыт Тюменской области в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" приехали специалисты службы занятости ХМАО-Югры.

"Нам очень понравилось, что в работе специалистов больше внимания уделяется работе с гражданами, хорошо проработаны бизнес-ситуации. Мы обязательно будем использовать ваш опыт в своей работе, - поделилась впечатлениями начальник административно-правого отдела КУ "Нефтеюганский ЦЗН" Наталья Мещерякова.

Как напоминает департамент труда и занятости населения Тюменской области, кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 19.12.2020Крафтовый хлеб и игрушки из керамики: в "Конторе пароходства" открылся "Здесь маркет"
13:58 19.12.2020Опыт тюменской службы занятости заинтересовал Югру
13:41 19.12.2020Трое пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области
13:15 19.12.2020В Тюменской области 170 новых случаев COVID-19