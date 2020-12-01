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В Тюмени пройдут новогодние ярмарки

Общество, 14:49 19 декабря 2020

Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В преддверии новогодних праздников в Тюмени работают несколько ярмарок. Одна из них - в Выставочном зале, до 30 декабря здесь можно купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и елки.

Кроме того, администрацией Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса области 26 декабря будут проведены предновогодние ярмарки на площадках по ул. Л. Толстого, 29, проезд Солнечный, 11, ул.Севастопольская, 12 и ул.Мельникайте, 126, корпус 2 с широким ассортиментом продукции сельхозпроизводителей Тюмени и юга региона: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

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