В Тюмени пройдут новогодние ярмарки

Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В преддверии новогодних праздников в Тюмени работают несколько ярмарок. Одна из них - в Выставочном зале, до 30 декабря здесь можно купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и елки.

Кроме того, администрацией Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса области 26 декабря будут проведены предновогодние ярмарки на площадках по ул. Л. Толстого, 29, проезд Солнечный, 11, ул.Севастопольская, 12 и ул.Мельникайте, 126, корпус 2 с широким ассортиментом продукции сельхозпроизводителей Тюмени и юга региона: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары, пишет "АиФ – Западная Сибирь".